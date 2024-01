Turull diu que la reunió amb Cerdán ha estat "productiva" i que hi haurà moltes més a Madrid, Barcelona i fora d'Espanya

La trobada s'ha dut a terme al Congrés i ha durat una hora i mitja



MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que la reunió que ha mantingut aquest dimecres amb el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha estat "productiva" encara que ha assegurat que encara tenen molt treball per davant i hi haurà molts més trobades a Madrid, a Barcelona i també fora d'Espanya.

A la sortida, després que tots dos s'hagin vist al Congrés dels Diputats durant una hora i mitja, Turull ha fet unes breus declaracions als mitjans de comunicació. "Ha estat una reunió de treball, que farem moltes. Tenim molt treball per fer i ho volem fer bé", ha indicat.

Així mateix, ha dit que a Junts no fan declaracions mentre negocien i només parlen "quan hi ha un acord o un desacord". Per tant considera que aquesta trobada ha estat productiva i que faran "bastantes més, aquí, a Barcelona i a part del mecanisme establert a nivell internacional".

Feia referència així a les reunions a l'estranger amb un mediador internacional que el PSOE va acceptar celebrar amb Junts a canvi del seu suport a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez. La primera es va dur a terme el 2 de desembre a Ginebra (Suïssa) amb el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo com a mediador internacional. Segons van afirmar dies enrere des de la formació independentista, la següent trobada fora d'Espanya es durà a terme aquest mes de gener.

Per contra, Turull no ha aclarit si ha parlat amb Cerdán sobre el referèndum d'autodeterminació a Catalunya, encara que a l'inici de la reunió el número tres del PSOE ha assegurat que no anaven a tractar aquest assumpte. Tampoc, si sobre la taula han estat les esmenes a la Llei d'Amnistia presentades en la vigília o sobre les competències de migració que el PSOE s'ha compromès a traspassar a Catalunya.

A l'entrada, Cerdán també ha dit que es tractava d'una simple reunió de treball i per tant no pretenien "acordar ni comunicar res". En la mateixa línia que el seu interlocutor, ha dit que hi haurà moltes reunions més d'aquest tipus.