Turull diu que Junts i el PNB coordinaran els seus vots al Congrés a favor de "les nacions" catalana i basca

BILBAO, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que la seva formació i el PNB miraran de coordinar els vots "des del minut zero" al Congrés "per anar a l'una" i perquè "siguin tan útils com sigui possible a les nacions" basca i catalana. A més, pretenen fer front de manera conjunta a "qualsevol legislació" de l'Estat que afecti les seves competències de Catalunya i el País Basc.

Turull està de visita a Bilbao, on mantindrà una reunió amb el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, en la qual també hi seran els dirigents jeltzales Joseba Aurrekoetxea i Aitor Esteban, i els representants de Junts Míriam Nogueras i Albert Batet.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recollida per Europa Press, Turull ha dit que entre els dos partits "hi ha moltíssimes més coses" que els uneixen que les que els poden separar. "En tot aquest procés de negociació de la investidura hem parlat molt i ara que arrenca la legislatura, ens volem coordinar perquè els nostres vots siguin com més útils millor per a les nostres nacions", ha assegurat.

De la mateixa manera que hi ha qüestions que els uneixen, el dirigent de Junts ha afirmat que "hi ha molts acords del PSOE amb altres forces polítiques que no els vinculen", com per exemple els pactes dels socialistes amb Sumar.

"No ens tenen per què vincular a nosaltres. Això el PSOE ho sap, i nosaltres farem servir la nostra força en la mesura que sigui possible i, si anem a l'una les dues forces polítiques, és molt més probable que puguem mantenir el nostre posicionament en tot allò que pot afectar la política de matèries competencials al País Basc o a Catalunya", ha afegit.

Segons ha afirmat, "la bona relació" amb el PNB existeix, "de fet ha existit sempre", i per això, aquest divendres mantindran una altra reunió. "N'hem fet algunes a Brussel·les, on hi ha el president a l'exili (Carles Puigdemont) i aquesta vegada hem vingut nosaltres aquí, i la voluntat és coordinar-nos des del minut zero de la legislatura perquè hi ha molts assumptes que en el camp social, en el camp econòmic i, sobretot, en el terreny del debat territorial nacional, que compartim", ha afegit.