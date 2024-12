Turull sobre el discurs del Rei: és "absolutament irrellevant i mancat de credibilitat"

BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que no va veure aquest dilluns a la nit el tradicional Missatge de Nadal del rei Felip VI perquè creu que el que digui el monarca és "absolutament irrellevant i mancat de credibilitat".

Ho ha dit aquest dimecres en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.

"No el vam mirar perquè el que diu el Rei, si no comença demanant disculpes pel que va fer el 3 d'octubre i a partir del 3 d'octubre (de 2017), no ens mereix cap importància, perquè és absolutament irrellevant i mancat de credibilitat", ha afegit.