Turull descarta que una reunió entre Puigdemont i Sánchez recondueixi la relació Junts-PSOE

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha descartat aquest dimarts que una hipotètica reunió entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, i el president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, recondueixi la relació entre tots dos partits i que la decisió dels postconvergents es degui a una suposada pujada d'Aliança Catalana en les enquestes.
"El tema és que ja no ens els creiem. És a dir, el cistell d'incompliments, de manca de voluntat, de manca de confiança, que havíem de millorar-la i que això ha anat a pitjor, és tan gran que això no ho resol. Nosaltres estem ja en la fase dels fets. De paraules ja n'hem sentit dir tantes i tantíssimes", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.
Ha responsabilitzat el PSOE d'incomplir l'acord de Brussel·les, que era "una finestra d'oportunitat", i ha assegurat que els socialistes han incomplert en la confiança, el compliment d'acords i els resultats.
Ha assenyalat que Junts no té voluntat de fer de "crossa" del Govern central i ha instat Sánchez a reflexionar i a dir com entoma la legislatura després de la ruptura.
Ha expressat que alguns càrrecs del PSOE els han escrit amb missatges per privat "amb bones paraules" i, preguntat per si la decisió es deu a una suposada pujada d'Aliança Catalana (AC) en les enquestes, ho ha negat, ja que, per exemple, quan van negociar el traspàs de les competències d'immigració a Catalunya, AC no tenia representació parlamentària.
PREGUNTA A LA MILITÀNCIA
Ha avançat la pregunta que traslladaran a la militància: "És si s'està d'acord o no amb la proposta de la direcció nacional de donar per acabat l'acord d'investidura amb el PSOE davant els reiterats incompliments i compromisos".
Sobre si donaran suport a una moció de censura instrumental a Sánchez amb el PP i Vox, s'ha recolzat en les paraules de fa una setmana de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i ha dit que "els socialistes han suspès moltes assignatures d'aquest acord, però és que el PP hauria de repetir curs".