Turull descarta donar suport al pacte de finançament: "No el podem votar"

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha descartat aquest dimarts donar suport al pacte de finançament sorgit de la comissió bilateral Estat-Generalitat quan arribi al Congrés: "Si això d'ahir es tradueix en un paper al Congrés i s'ha de votar, nosaltres no podem votar-ho de cap de les maneres".

"No es tracta de presentar una esmena per matisar i veure si ho podem arreglar. De l'espoli fiscal no s'arregla res. Allò d'ahir no arregla absolutament res", ha lamentat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Per Turull, l'acord és la "perpetuació del que es volia canviar" i, a parer seu, no respon al concert econòmic solidari pactat entre ERC i el PSC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat.

"Jo crec que allò d'ahir va ser una aixecada de camisa en tota regla. És el paradigma que evidencia que el PSC no farà mai res que molesti el PSOE", ha subratllat.

Després de reivindicar que el pacte de Brussel·les del seu partit amb els socialistes recull la demanda del concert, ha manifestat que, tot i que no ha parlat amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ni als mateixos republicans els agrada l'acord de la bilateral.

Així, ha reclamat aprofitar la força que té l'independentisme al Congrés, amb els escons de Junts i ERC, per arribar a un acord que els satisfaci "i no resignar-se ara amb pegats".

TAULA DE NEGOCIACIÓ

També ha reiterat que amb el PSOE estan en fase de "pròrroga" perquè la confiança no ha millorat, ha apuntat Turull.

En aquest sentit, ha advertit que ja no faran més avisos: "La pròrroga no és per sempre, per la qual cosa si hem de prendre una decisió la prendrem. Els socialistes estan avisats i reavisats que això no pot continuar així".

"El camí cada vegada és més estret", ha insistit el secretari general de Junts, que també ha explicat que els socialistes ja els han posat el nom de les persones que enviaran a negociar a la taula de Suïssa, i que correspon a ells fer-los públics.

També ha descartat la possibilitat de refer ponts amb el PP, partit amb el qual "no es pot anar ni a la cantonada", ha resolt Turull.