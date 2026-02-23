Turull demana a Sánchez desclassificar tots els documents de les "clavegueres de l'Estat"

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat aquest dilluns al president del Govern central, Pedro Sánchez, que desclassifiqui tots els documents de les "clavegueres de l'Estat" i no només els del 23-F.
Ho ha reclamat en unes declaracions als mitjans davant l'estació de Sants de Barcelona, després que Sánchez anunciés que el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació dels documents del cop d'estat que es va produir el 23-F del 1981 pel tinent coronel Antonio Tejero, just quan es compleixen 45 anys dels fets.
"Tot això serà interessant per fer arqueologia política. El que ens interessa és que es desclassifiquin tots els documents que hem demanat de les clavegueres de l'Estat, que tant han afectat aquest país", ha assegurat Turull.
Després de reivindicar que la màxima en qualsevol democràcia és el dret a saber la veritat, espera no haver d'esperar 50 anys més perquè es desclassifiqui "tot el que han perpetrat les clavegueres de l'Estat, com els espionatges" o els documents relacionats amb l'atemptat del 17 d'abril a Barcelona.
"L'Estat en el seu conjunt, el 'deep state', ens té acostumats a que no hi hagi aquesta informació, suposo perquè els cauria la cara de vergonya per tot el que pot arribar a sortir", ha advertit.