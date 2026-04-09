Jordi Turull demana prioritzar la unitat independentista

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat prioritzar la unitat de l'independentisme i no "una nova coalició de les esquerres espanyoles", en relació amb l'acte que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, celebraran aquest dijous a Barcelona.
"Quan es tracta de drets i llibertats nacionals de Catalunya, el que més s'assembla a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. Nosaltres, tots els nostres esforços, seran per aconseguir la unitat de l'independentisme", ha destacat en unes declaracions als mitjans després de l'ofrena floral de Junts i Fundem la República a la tomba de Manuel Carrasco i Formiguera, al cementiri de Montjuïc.
Segons Turull, ja han traslladat a ERC la necessitat d'aprofitar la feblesa parlamentària del Govern central per sumar esforços i aconseguir avenços per a Catalunya: "Seria important que, en tot el que afecti Catalunya en temes d'autogovern o de reconeixement nacional, actuéssim amb la lògica de 14 diputats i no de 7 més 7".
"Avui es farà una acte conjunt amb gent que ha dit, per exemple, que els Mossos d'Esquadra, la policia nacional de Catalunya, no poden portar temes d'immigració", ha retret Turull en referència a l'oposició de Podem al fet que es transfereixin les competències d'aquesta qüestió a Catalunya.
En la seva opinió, cada vegada que els catalans han intentat avançar en els seus drets i llibertats, "l'Estat intenta, per la força, mai per la democràcia, aixafar el sentiment nacional de Catalunya".
Això, segons Turull, va passar el 1714, amb la Mancomunitat de Catalunya, amb el president de la Generalitat Lluís Companys i amb Manuel Carrasco i Formiguera: "Tots els presidents de la Generalitat que han intentat aixecar el llistó de les ambicions nacionals de Catalunya han patit la persecució de la justícia".
També creu que està passant actualment perquè "hi ha uns jutges que estan prevaricant" en no aplicar la llei de l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.