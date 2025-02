Turull demana a Illa "no donar lliçons" i li retreu que el Govern no se solidaritzi amb Lluís Puig

"Hi ha silencis clamorosos"

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat aquest dijous al president de la Generalitat, Salvador Illa, no donar "lliçons" a la seva formació després de descartar la moció de censura a Ripoll (Girona) i ha retret que el Govern no se solidaritzi amb l'exconseller i diputat al Parlament Lluís Puig el dia en què arrenca el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per les obres del monestir de Sixena (Osca).

"Això va passar la tardor del 2017, i mentre la Guàrdia Civil preparava l'espoli del Museu de Lleida, el que ara és president de la Generalitat es manifestava amb l'extrema dreta a Catalunya per impedir un referèndum. El que hauria de fer el president és confondre's amb el paisatge i no donar-nos lliçons", ha subratllat en un acte de Junts de suport a Puig davant el TSJC, al qual també han assistit membres d'ERC.

Per Turull, el judici a Puig és de caràcter polític i representa, a parer seu, un acte "de venjança del que l'Estat és quan se li deixa via lliure, que és el que va ser el 155, per anar contra Catalunya".

"És la viva imatge del que es creu amb dret de conquesta", ha afegit el dirigent de Junts, raó per la qual ha lamentat que el Govern no hagi fet, com a mínim, un comunicat sobre aquest assumpte per solidaritzar-se i mostrar el seu suport a l'exconseller.

Després de reivindicar que Puig va defensar la legalitat aleshores i la llei catalana de patrimoni, Turull ha acusat el govern de Salvador Illa de mirar cap a una altra banda: "Hi ha silencis clamorosos. Ni que sigui per una mínima humanitat i solidaritat amb el que va fer Puig com a conseller de la Generalitat, alguna paraula podíem esperar del Govern".

A més de negar que a Catalunya es visqui una situació de normalitat perquè, cada cert temps, s'han de trobar davant el TSJC, ha assegurat que l'Estat va aplicar en les obres de Sixena "la lògica que, abans les obres abandonades, que no pas catalanes".

"AUTÈNTIC ESPOLI"

La portaveu de Junts a la Paeria, Violant Cervera, ha qualificat d'"autèntic espoli" la retirada de les obres i ha criticat que, més de set anys després, no saben on són, quin és el seu estat de conservació i quan podran estar exposades al públic.

"És indignant com les institucions de Lleida tampoc no reivindiquen on són", ha manifestat Cervera, després d'expressar el seu suport a Puig i lamentar que aleshores estigués en aquesta teranyina judicial, en les seves paraules.

L'ex-secretària general del departament de Cultura Maria Dolors Portu ha relatat què va passar el dia que va arribar la Guàrdia Civil per retirar les obres i la tensió que es va generar: "Va ser un dia i unes hores molt llargues, tenses, amb sentiment d'abús, impotència, falta de justícia i tristes".