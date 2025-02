Turull demana a Illa "que alci la veu" per la condonació del deute del 50% a Andalusia

BILBAO 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat aquest dijous al president de la Generalitat, Salvador Illa, que trenqui el "silenci" i "alci la veu" davant la condonació del deute del 20% a Catalunya respecte al 50% d'Andalusia, i ha advertit que això "no pot anar en contra de l'acord de finançament singular".

Turull s'ha referit així, en una intervenció durant el Fórum Europa-Tribuna Euskadi, a la condonació d'un 22% del deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), la qual cosa equival a 17.104 milions d'euros, a partir de l'acord entre ERC i el Govern de l'Estat.

També ha criticat que els consellers d'Hisenda de les comunitats del PP abandonessin dimecres la reunió del CPFF que debatia la proposta del Govern central de condonar més de 83.252 milions d'euros del deute autonòmic, en considerar que el que ha fet el PP "és l'antipolítica".

"És per un tema sectari. Estan en joc molts recursos que són de la teva comunitat i et plantes per fer un gest polític de confrontació política entre el PP i el PSOE", ha assenyalat.

Segons ha dit, és contrari a la manera de fer política de Junts, que "ha assumit molts riscos". "És cert que aquest acord del FLA és allò de mirar el dit i no la lluna", ha indicat, per precisar "com pateixen" el tema del finançament i "l'enveja" que els fa el concert econòmic basc.

"Ens agradaria saber per què a Catalunya se li perdona o condona el 20% del deute i a Andalusia gairebé el 50%. Això anirà en detriment del famós acord de finançament singular per a Catalunya?, perquè no pot anar en contra de l'acord de finançament singular", ha advertit.

Jordi Turull ha assegurat que Catalunya té un dèficit fiscal acumulat de 22.000 milions d'euros, "que se'n van i no tornen". "I ara et perdonen 17.000 i sembla que et fan el favor de la vida", ha censurat.