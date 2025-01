Turull demana a Bolaños que no s'indulti la seva inhabilitació i se li apliqui l'amnistia

Creu que es blanquejaria una actuació "prevaricadora" dels jutges que no l'han amnistiat

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat aquest divendres al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, una carta en la qual demana que el Govern central denegui la petició d'indult a la seva pena d'inhabilitació sol·licitada per un ciutadà: "El que és procedent és que se m'apliqui l'amnistia".

En la carta, consultada per Europa Press, Turull explica que un ciutadà a qui no coneix "de res" va sol·licitar en el seu nom que se li perdonés la pena de 12 anys d'inhabilitació que --textualment-- el Tribunal Suprem (TS) no ha volgut amnistiar.

Ha argumentat que amb una hipotètica concessió de l'indult s'estaria blanquejant una actuació, a parer seu, "clarament prevaricadora dels cinc magistrats que han denegat, injustificadament i de manera clarament arbitrària" l'aplicació de la llei d'amnistia.

"Aquesta actuació de rebel·lia de la majoria de membres del TS, de retruc, fa que molts jutjats d'arreu de Catalunya no estiguin donant l'amnistia a molta gent processada i condemnada pel seu compromís amb la llibertat, la democràcia i amb la independència de Catalunya", ha afegit.

DELICTE DE MALVERSACIÓ

En aquest sentit, ha assegurat que concedir-li l'indult "no resoldria el greu problema que ha creat gran part del poder judicial contra el poder legislatiu, sinó que ajudaria a que les conductes desplegades per aquests magistrats rebels quedessin diluïdes".

Turull ha defensat que l'amnistia "no només s'adecua perfectament al marc normatiu estatal i europeu, sinó que, a més, no ofereix cap mena de dubte que s'ha d'aplicar als delictes de malversació de fons públics per fets relacionats amb el referèndum d'octubre del 2017".

Així, ha conclòs que, "malgrat que no hi ha cap dubte raonable" que en el seu cas no hi va haver enriquiment personal, cinc magistrats, a excepció d'Ana Ferrer, van entendre que no l'havien d'amnistiar.