Turull defensa el lideratge de Junts als municipis perquè "està en joc la nació"

Afirma que el Govern ha deixat "a la intempèrie" molts alcaldes
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat el lideratge del seu partit als municipis catalans perquè "està en joc la nació", i ha dit que els partits sòlids són aquells que es construeixen parlant amb la gent a peu de carrer.
En la seva intervenció a la convenció municipalista de Junts, celebrada aquest dissabte a Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha dit que la que està en joc no és aquella nació en abstracte "dels que en parlen sense trepitjar-la", ni dels que s'apropien de la mateixa des de l'odi.
"Tampoc aquella nació que per a alguns no és més que una regió i es pensen que es pot administrar com una gestoria, i que volen resignada", ha prosseguit.
La nació que està en joc, ha dit, és aquella "on l'esforç tenia recompensa", on els impostos es traduïen en cohesió social i l'ascensor funcionava, i on l'educació, la sanitat i els serveis socials tenien la qualitat que es correspon amb l'esforç fiscal dels catalans.
ALCALDES "A la INTEMPÈRIE"
Turull ha assegurat que el Govern ha deixat "a la intempèrie" als alcaldes en qüestions com la gestió d'emergències, serveis públics, el padró, el caos de Rodalies o les energies renovables, que diu que no es poden dibuixar des d'un despatx de Barcelona.
"Gràcies per posar propostes rigoroses on els altres només posen odi, crispació i sectarisme. Gràcies també a tots els que esteu fent aquest treball des de l'oposició", ha dit el secretari general als alcaldes del seu partit.
Ha afirmat també que des d'un ajuntament es pot "enfortir la nació" i salvar la llengua, i que els líders municipals són els qui millor conèixer el seu territori.
NO CONFORMAR-SE
Turull ha criticat a els qui es conformen a parar la ultradreta a Espanya mentre s'obliden del finançament singular o la plena recaptació de l'IRPF, així com els qui atien la desesperació entre els catalans "perquè la por al diferent els ompli la cistella de vots".
També a aquells "que es conformen amb pujar-se a la talaia de la seva ideologia pijoprogre per continuar les polítiques" que han portat a Catalunya al que veu com un gran desastre, per exemple, en matèria d'habitatge.
Així mateix, ha reivindicat la "ambició nacional" de Junts, que considera que demostren en obrir debats i proposar mesures sobre multireincidencia, ocupacions, petit comerç, habitatge per als joves, reducció d'impostos a autònoms i pimes i sobre el col·lapse de Rodalies, entre altres.