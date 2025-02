Turull defensa Borràs i veu la justícia espanyola "com el Guantánamo de la justícia europea"

Acusa el Suprem d'"acarnissar-se" amb l'expresidenta de Junts

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat aquest dimecres l'expresidenta del partit Laura Borràs després de la decisió del Tribunal Suprem (TS) de confirmar la sentència per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), sobre la qual ha dit: "La justícia espanyola es va consolidant com el Guantánamo de la justícia europea".

En una roda de premsa al Parlament, ha acusat el TS d'"acarnissar-se" amb Borràs en confirmar els 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació que va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i considera que ja es contradeia perquè considerava que era desproporcionada però preveia la possibilitat d'un indult.

"SENTÈNCIA DESPROPORCIONADA"

"Si fas una sentència desproporcionada i dius que és injusta, el que ha fet el Suprem davant una sentència injusta és acarnissar-se més i fer-la encara més injusta", ha sostingut.

Després d'intercanviar missatges amb Borràs, Turull ha assegurat que es tracta d'"un cas de lawfare de manual" protagonitzat pel TS, i ha avisat que ho combatran políticament.

"No desistirem i plantarem cara a la 'toga nostra' del Tribunal Suprem", ha subratllat el dirigent de Junts, que ha manifestat el seu suport i afecte a Borràs, després de deixar clar que el mantindran en el temps i sense cap matís, ha puntualitzat.

Preguntat per si hauria de ser amnistiada, ha respost que "no hauria d'estar condemnada" i ha explicat que, en tots els passos i decisions que prenguin des d'un punt de vista polític, parlaran amb ella però que no entraran en l'estratègia jurídica, cosa que depèn del seu equip d'advocats.