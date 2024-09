Turull critica la resolució del TS i diu que els jutges "fan de tot menys aplicar la llei"

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat que els jutges "fan de tot menys aplicar la llei", en referència a la decisió del Trubunal Suprem (TS) aquest dilluns de no amnistiar el delicte de malversació del procés, i ha assegurat que els magistrats fan, textualment, de legisladors, tertulians, agitadors polítics i justiciers.

"Ja era hora! Ho han endarrerit tant com han pogut. No n'esperàvem res de bo d'aquests jutges de 'La Toga Nostra' que fan de legisladors, de tertulians, d'agitadors polítics i de justiciers. Fan de tot menys aplicar la llei com els correspondria", ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'alt tribunal ha confirmat aquest dilluns en una interlocutòria la decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual van ser condemnats l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i diversos exconsellers del Govern, en insistir "que van intervenir un benefici personal de caràcter patrimonial".