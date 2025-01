Turull creu que la reunió PSOE-Junts a Suïssa servirà per concloure "si val la pena seguir o no"

LLEIDA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha expressat aquest dissabte que la reunió a Suïssa entre el PSOE i Junts servirà per concloure "si val la pena seguir o no" amb la relació entre les dues formacions i l'Acord de Brussel·les que van tancar per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central.

Ho ha dit en una atenció a la premsa després de visitar la 28a Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya a les Borges Blanques (Lleida), un dia després de l'anunci del president de Junts, Carles Puigdemont, de no negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb el PSOE i exigir una reunió urgent per comprovar el compliment dels acords.

"Per nosaltres la credibilitat i la coherència han de ser un actiu, i si a l'Acord de Brussel·les hi ha algú que ni la lletra ni l'esperit respecta, no tenim per què seguir d'aquesta manera", ha advertit Turull, en referència als socialistes.

Turull ha detallat que tant el PSOE com Junts estan quadrant agendes, textualment, per concretar el dia de la reunió urgent a Suïssa, que també han de coordinar, apunta, amb els mediadors internacionals: "Que es farà, segur".

Amb això, ha opinat que aquest divendres Puigdemont va ser, en les seves paraules, explícit i honest en "no enganyar ningú ni allargar segons quina agonia".

REBUTJA LA MOCIÓ DE CENSURA

Preguntat sobre la possibilitat que Junts s'uneixi al PP i a Vox en una eventual moció de censura contra Sánchez, Turull ha dit que "negociar amb algú que al matí et demana ajuda a la tarda et vol molts anys de presó, no té cap sentit en aquest moment".

"Els diputats de Madrid saben que només formen part d'un bloc, que és la defensa dels catalans, la qual cosa nosaltres creiem que és bo per a Catalunya. A partir d'aquí declinem les nostres decisions", ha remarcat.