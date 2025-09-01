Turull creu que la reunió Illa-Puigdemont arriba "tarda" i que no ajudarà en les negociacions

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat que la reunió que se celebrarà aquest dimarts entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, arriba "molt tard" i ha avançat que no ajudarà a les negociacions amb el PSOE.
Preguntat en una entrevista de 'Rac1' recollida per Europa Press per si la trobada pot desencallar algunes qüestions, com la immigració o l'oficialitat del català a Europa, ho ha rebutjat: "Jo crec que no, perquè si alguna experiència tenim és que el president Illa és un obedient sense cap criteri propi".
Per Turull, Illa fa el que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "li diu què ha de fer i com fer-ho", alguna cosa que, al seu judici, es demostra amb el canvi d'opinió sobre l'amnistia.
El secretari general ha explicat que ha estat Illa qui ha demanat la reunió i que l'han acceptat pel "gran respecte institucional" que li tenen a la figura del president de la Generalitat.
Així, Illa i Puigdemont es reuniran aquest dimarts a porta tancada en la delegació del Govern davant de la Unió Europea a Brussel·les a les 16.15 hores, en el que serà la seva primera trobada després de la investidura d'Illa fa un any.