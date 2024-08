Turull creu que Puigdemont seguirà tenint un paper "molt actiu" després del congrés de Junts

Reclama un model de finançament en el qual Catalunya pugui decidir la quota que paga a l'Estat



BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts que, al seu judici, l'expresident català Carles Puigdemont seguirà tenint un paper "molt actiu" dins de Junts després del congrés del partit a l'octubre: "És el lideratge de referència per a l'independentisme".

En una entrevista al programa 'El Matí' de Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, Turull ha matisat que el congrés de Junts no ha de servir per parlar de càrrecs, sinó per recompondre el partit i "rellançar l'independentisme".

Turull ha assegurat que el procés per impulsar l'independentisme va començar el dijous passat, quan Puigdemont va tornar a Barcelona per fugir a l'estranger el mateix dia, evitant ser detingut, una acció que, en la seva opinió, va demostrar als independentistes que "quan te la jugues, quan t'arrisques, pots aconseguir coses que tots deien que eren impossibles".

Ha destacat que, amb el congrés, Junts prioritzarà l'eix nacional, i ha emplaçat a fer un procés "molt obert" per incloure a persones de diferents ideologies i, textualment, orientar el nou full de ruta de l'independentisme en l'àmbit institucional.

MODEL DE FINANÇAMENT

Preguntat sobre el nou model de finançament pactat entre PSC i ERC, ha remarcat que el sistema que defensa Junts és el d'un Estat independent en el qual Catalunya pugui decidir la quota que paga al Govern central, i ha demanat un debat de "rigor" sobre el sistema de recaptació.

Turull ha criticat que en l'acord entre PSC i ERC no se citi que el nou model sigui un concert econòmic, i ha afegit que si es proposa un contingent per a totes les comunitats autònomes serà una "aixecada de camisa".

També ha retret a ERC d'haver trencat el bloc independentista pactant amb el PSC "més espanyolista que es recorda", i ha defensat que Junts serà, textualment, una alternativa al nou executiu del president Salvador Illa.