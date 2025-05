Turull creu que el Govern central té marge per frenar l'OPA al Sabadell i justifica el vot de Soler

Erigeix Junts com l'alternativa al PSC després de la petició de Guardiola (Cercle d'Economia)

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dijous que el Govern central té "marge i empara legal" per frenar l'OPA hostil de BBVA al Sabadell i ha tornat a justificar el vot del conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) proposat pel seu partit, Pere Soler.

En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha qualificat de cortina de fum la consulta oberta pel Govern central sobre aquesta qüestió: "Si tan important són les consultes per un tema bancari, si són consultes pel futur polític d'un país, un referèndum encara és més important".

Després d'assegurar que a Catalunya ja hi ha un gran consens per frenar l'OPA al Sabadell, ha demanat al Govern central que no l'autoritzi "en nom de l'interès general".

Segons Turull, l'informe de la CNMC preveu una sèrie de qüestions que poden ser la justificació de l'interès general, com al·legar que a Catalunya hi pot haver "un problema de competència si s'autoritza aquesta OPA o de risc de renovació de crèdits" per part de moltes pimes.

Sobre el motiu pel qual Pere Soler no va emetre un vot particular en l'informe, ha assegurat que era la manera d'introduir condicions que permeten al Govern central bloquejar l'operació.

"ÉS UNA DECISIÓ QUE VA PRENDRE ELL"

"És una decisió que va prendre ell", ha manifestat en preguntar-li si la decisió estava consensuada amb Junts, tot i que ha insistit a recalcar novament que el partit està en contra d'aquesta operació.

Sobre la petició del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i Junts s'entenguin, Turull ha erigit el seu partit com l'alternativa als socialistes.

"Molts sectors econòmics havien apostat decididament per Illa i ara veuen el que hi ha. Illa governa sectorialment amb el Comuns i nacionalment amb el PP i Vox. Nosaltres representem l'alternativa del que representa Salvador Illa", ha sostingut.

També ha assegurat que li van estranyar les paraules de Guardiola perquè, segons Turull, al Cercle d'Economia es va organitzar un debat entre partits i van excloure, en les seves paraules, Junts.