Turull celebra que el Govern central signi el protocol per consultar la interpretació de lleis al TEDH

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Consell de Ministres aprovi aquest dimarts la signatura 'ad referendum' del Protocol 16 del Conveni Europeu de Drets Humans, que permet als alts tribunals espanyols sol·licitar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que emeti opinions consultives sobre la interpretació de lleis a Espanya.

"Això que es va acordar en el seu moment és un exemple per dir: Per què no s'ha fet fins ara?", ha preguntat en una roda de premsa aquest dilluns, acompanyat per membres de la cúpula del partit, el dia en què han anunciat que retiren la proposició no de llei al Congrés sobre la conveniència que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança.

Segons Turull, si l'executiu espanyol hagués signat abans aquest protocol, com assegura que demanen moltes entitats vinculades a la defensa dels drets humans, es podrien haver estalviat "moltes presons preventives i vulneracions de drets polítics".