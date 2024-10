Turull celebra "estar fora de les urpes" de Marchena i Llarena després de la decisió del TS

Junts manté les negociacions amb el PSOE: "No hem trobat el que volem"



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que està content "d'estar fora de les urpes" dels jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena després de la decisió d'aquest dilluns del Tribunal Suprem (TS) de no amnistiar el delicte de malversació del procés.

"Quan avui he sentit la notícia he dit 'va, sort que sortim de les urpes d'aquests justiciers i podem marxar a buscar justícia d'uns altres", ha dit en una entrevista del canal 3/24 recollida per Europa Press.

L'alt tribunal ha confirmat aquest dilluns en una interlocutòria la seva decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual van ser condemnats l'ex-vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a més diversos exconsellers del Govern, en insistir que "va intervenir un benefici personal de caràcter patrimonial".

Per Turull, el TS no aplica la Llei: "Fa de fanàtic de la unitat d'Espanya, de legislador, d'agitador polític, de justicier; menys de jutges que apliquin la llei, fan de tot".

Sobre les negociacions amb el PSOE per recolzar la legislatura del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que mantenen les converses amb la formació malgrat la falta d'acord: "No hem trobat el que volem; el volem és molt ambiciós".

UNITAT DE L'INDEPENDENTISME

Turull ha dit que Junts vol reconstruir la unitat de l'independentisme amb tots els grups parlamentaris, encara que "de moment" no parlaran amb Aliança Catalana.

"O sortim junts o ens pengem per separat. Avui mateix tenim un altre episodi, llavors hem de baixar les hostilitats", ha defensat.

Preguntat pel paper que tindrà l'ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont a Junts després del seu congrés, ha dit que la intenció és que "estigui molt actiu i molt vinculat al partit".