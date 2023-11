Turull i Batet viatgen a Brussel·les per sumar-se a Puigdemont en la negociació amb el PSOE

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del partit al Parlament, Albert Batet, han viatjat aquest diumenge a Brussel·les per sumar-se a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la negociació amb el PSOE per a la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, han explicat fonts del partit consultades per Europa Press.

Turull i Batet viatgen a la capital belga després que Junts i el PSOE han reiniciat i reconduït el "desacord" que es va produir divendres entre totes dues formacions per avançar cap a un acord.

El cap de setmana ha servit perquè socialistes i Junts hagin reprès els contactes amb l'objectiu de redreçar les negociacions, en les quals Puigdemont no estava disposat a cedir en determinades qüestions, entre les quals hi ha el fet que l'amnistia inclogués els afectats pel cas 'Volhov'.