Turull avisa al PSOE que el nou finançament està vinculat als PGE i no a la Generalitat

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat al PSOE que les negociacions per a un nou finançament de Catalunya estan vinculades als suports de la seva formació als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), no a la investidura en la Generalitat.

"La negociació del finançament propi per a Catalunya no hauria d'anar vinculada a una negociació sobre qui vol ser president de Catalunya, sinó sobre qui vol tenir PGE i ser president del Govern espanyol", ha sostingut en una nota a 'X' recollida per Europa Press.

Preguntat una entrevista d'aquest diumenge sobre les exigències d'ERC per contemplar la investidura del candidat socialista a liderar el Govern, Salvador Illa, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar que un finançament singular per a Catalunya és "factible" i compatible amb el multilateral.