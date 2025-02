Turull avisa Díaz que Junts votarà 'no' a la reducció de la jornada laboral si la manté igual

Defensa adequar el SMI al cost de vida a Catalunya

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dissabte la vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que votaran 'no' a la reducció de la jornada laboral si manté la proposta "tal com la té ara".

"Si Yolanda Díaz no vol modificar una coma de la proposta que ha fet, el 'no' de Junts el té assegurat", ha afirmat en una atenció als mitjans, en el marc d'unes jornades de debat sobre multireincidència a Lleida.

En aquest sentit, Turull ha advertit que la proposta de Díaz "tindrà uns efectes devastadors" perquè, segons ell, hi haurà gent que no treballarà 37,5 hores, sinó que passarà a treballar-ne zero, ja que moltes empreses no podran fer front als costos de pujar el salari als seus treballadors.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Turull ha defensat que el SMI s'ha d'adequar al cost de la vida de cada territori i ser, en les seves paraules, uniforme per a tothom: "La mitjana del cost de la vida a Catalunya és un 7,5% més cara que la de la resta de l'Estat".

Enmig del xoc intern al Govern central entre Díaz i les socialistes María Jesús Montero i Pilar Alegria per la tributació de l'IRPF del salari mínim interprofessional (SMI), ha demanat a l'executiu que "eviti segons quins espectacles entre ministres i vicepresidentes".

"Catalunya és un infern fiscal, ja n'hi ha prou de pagar tants impostos, un dels quals és l'IRPF més alt. Ara només cal que les classes més baixes, no només les mitjanes, sinó les més baixes també les penalitzi amb això", ha afegit.