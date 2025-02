Turull diu que Puigdemont defensa la decisió de Ripoll i rebutja que es fessin enrere

Van encarregar un sondeig intern per conèixer l'opinió dels ciutadans del municipi

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimecres que el líder del partit, Carles Puigdemont, era partidari i defensa la decisió de descartar la moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols (AC), i ha rebutjat que s'hagin fet enrere.

"Hem anat a l'una", ha recalcat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, després de destacar que va ser una decisió compartida entre la direcció del partit i l'equip de Junts a Ripoll.

Sobre el fet que Orriols manifestés que era previsible que Junts es despengés de la moció de censura, Turull ha replicat que no s'han fet enrere perquè "per fer-se enrere cal tenir una cosa decidida i enfocada".

"Li puc assegurar que tremolar-nos les cames, potser com a recurs lingüístic algú ho pot fer servir, però no forma part del nostre escenari, i crec que ho hem demostrat bastantes vegades", ha subratllat.

FORJAR UNA ALTERNATIVA

També ha explicat que van encarregar un sondeig intern per conèixer l'opinió dels ciutadans de Ripoll sobre aquesta qüestió, i malgrat assegurar que no ha estat l'element decisiu, els ha servit per prendre la decisió.

Tot i que no ha volgut revelar el contingut del sondeig, recollia una "xifra clara" en contra de la moció de censura però també aportava dades sobre com podia funcionar l'alternativa que es forgés.

"EFECTES ADVERSOS"

"Tots els acords per fer fora una persona, si no és sòlid el projecte que vols tirar endavant, acaba tenint efectes adversos al que pretens. Ho hem vist en més d'un ajuntament", ha avisat.

En preguntar-li si considera AC un partit d'extrema dreta, ha evitat respondre concretament tot i que sí ha assegurat que és un partit que "atia l'odi" i ha descartat arribar a pactes amb la formació d'Orriols després de contraposar el discurs que fan amb el de Junts.