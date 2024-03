Turull assegura que una possible candidatura de Puigdemont serà "més enllà" de Junts

Recalca que "el que farà i el que no farà el president, ho ha de dir el president"



BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es presenta a les eleccions catalanes avançades del pròxim 12 de maig serà en una candidatura "més enllà" de Junts.

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha defensat una candidatura liderada per l'expresident "que sigui oberta a tota aquella gent que es vol rebel·lar contra la resignació, contra l'agressió, contra la incompetència".

Ha sostingut que per Junts, el primer és Catalunya, per la qual cosa el seu objectiu és que recuperi "aquella il·lusió, aquella esperança, aquell potencial, i liderat per algú que, quan passegi pel món, el coneguin tothom", en referència a Puigdemont.

Així mateix, ha indicat que "el que farà i el que no farà el president, ho ha de dir el president", qui dimecres va afirmar que li faria molta il·lusió ser al Parlament després de més de sis anys i quatre mesos mantenint la presidència, malgrat el 155, a l'exili, textualment.

"Evidentment que una situació d'aquestes no l'agafa per sorpresa", ha afegit Turull, si bé ha recalcat que una decisió tan transcendent, que va més enllà de les costures pròpies de Junts --textualment--, l'ha d'anunciar el mateix Puigdemont amb tota la solemnitat que mereix.

"AMB TOTES LES CONSEQÜÈNCIES"

Respecte a les possibles interferències en la llei d'amnistia que afectin Puigdemont, el líder juntaire ha assegurat que si el partit diu que assumirà el repte "amb totes les conseqüències", ho fa amb totes les conseqüències.

"I si hi ha jutges que volen prevaricar i diuen: Fem un tomb i apliquem això i, per tant, seguim amb les mesures cautelars, i si el president ve a Catalunya el detenim... Ells sabran el que fan", ha afegit.

També ha criticat que "alguns àmbits de la justícia espanyola ja tenen la fama de ser el Guantánamo de la justícia. Si a més volen guanyar l'Óscar a la millor justícia d'Europa, doncs ells decidiran.

ELECCIONS EUROPEES

En preguntar-li sobre el fet que Puigdemont sigui el candidat tant a les eleccions catalanes com a les europees, totes dues el 2024, ha considerat que seria "estrany".

"S'ha de prendre una decisió, i quan vas a per totes en alguna cosa, vas a per totes", ha opinat Turull, si bé ha recalcat que aquestes són decisions que ha de prendre i anunciar Puigdemont.