Turull assegura que a Junts no són "ostatges" de ningú després d'aprovar-se l'amnistia

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que no són "ostatges" de ningú a l'Estat per haver-se aprovat l'amnistia, en ser preguntat per si el PSOE pot fer ús polític de la majoria progressista del TC amb l'amnistia per pressionar Junts en negociacions del Congrés.

"Que no em vinguin amb el xantatge que 'si faig això perdré l'indult'. Si l'he de perdre, el perdo", ha advertit en una entrevista de 'VilaWeb' aquest dissabte, recollida per Europa Press.

També ha dit que la relació amb el PSOE no ha millorat ni empitjorat: "Ens movem pels compromisos. Si tu compleixes, nosaltres complim", i ha afegit que la taula de diàleg a Suïssa continua funcionant.

Turull ha justificat el 'no' de Junts al Congrés a la proposició de llei per regular el lloguer de temporada: "No pots votar a favor d'una cosa que saps que ho agreujarà", i ha afegit que calen grans acords polítics, també amb tots els sectors implicats.

EL CONGRÉS DE JUNTS

El també aspirant a revalidar el seu càrrec durant el congrés del partit a l'octubre desitja arribar a aquest congrés amb una sola candidatura, per concentrar-se en els objectius, però entén que en puguin caldre "tres o quatre" per representar diverses sensibilitats.

Sobre si voldria que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tornés a presidir Junts, ha respost que "no és un tema de cadires", sinó que estigui molt implicat en el partit, i defensa que sigui on se senti més còmode.

En ser preguntat per si l'actual presidenta, Laura Borràs, passi a presidir una nova fundació vinculada al partit, ha dit que no n'han parlat i ha insistit que aquest congrés no tracta de cadires sinó "de braços, de mans" per treballar.

Ha afegit que fins ara s'han concentrat a fer uns bons equips de ponència, ara estan en la fase dels delegats i que els pròxims dies sí que caldrà "parlar d'on s'imagina cada un dels que hi vol ser o hi pot ser en els pròxims anys".