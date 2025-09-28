Turull afirma que el PNB i Junts es recolzen mútuament per "sortir del cafè per a tots" en benefici de l'autogovern

VITORIA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reafirmat les "bones relacions" entre el seu partit i el PNB, i que es reflecteixen en el Congrés dels Diputats "en tot el que sigui incrementar l'autogovern, el sortir del cafè per a tots, en benefici de l'autogovern de Catalunya o Euskadi". "Sempre ens recolzem mútuament i per això tenim aquesta relació de complicitat", ha afegit.
Turull ha acudit a les campas de Foronda a Vitoria-Gazteiz per participar en l'Alderdi Eguna, i des d'allí ha volgut defensar les bones relacions entre tots dos partits, principalment pel "respecte" mutu i "reconèixer-se en les nostres nacions".
"Les nostres relacions amb el PNB des que es va fundar Junts són bones perquè compartim molt més del que ens separa. Ens reconeixem en les nostres nacions. Nosaltres evidentment reconeixem la nació basca i, per tant, tot el que decideixin des d'Euskadi els bascos ens sembla bé", ha assegurat.
El secretari general de Junts ha afirmat haver-se sentit recolzat pels 'jeltzales' "cada vegada que Catalunya decideix alguna cosa", com en l'autogovern. "En el Congrés dels Diputats, en tot el que sigui incrementar l'autogovern, el sortir del cafè per a tots, en benefici de l'autogovern de Catalunya o Euskadi, sempre ens recolzem mútuament i per això tenim aquesta relació de complicitat", ha admès.
Turull ha detallat que aquest respecte és mutu "en els ritmes, en el que vulgui decidir cadascuna de les nacions", i ha reiterat sentir-se respectat en les seves decisions i, recíprocament, "nosaltres pel fet que ho proposen ells des d'aquí, també els donem suport".
Preguntat per si li han demanat que recolzi a Sánchez, ha reiterat que aquest "absolut respecte" es trasllada a que "cadascun té les seves pròpies dinàmiques, les seves necessitats i realitats" i, per tant, "no li demanem i no li demanarem mai al PNB el que ha de fer quant a la governabilitat de l'Estat, ni ells ens han demanat gens en aquest sentit". "El respecte es basa en això", ha sentenciat.