Turull afirma que Junts no ha negociat amb el PSOE el decret anticrisi

Insisteix en una "rectificació" del Govern per les mesures anticrisi aprovades dimarts
BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que no han negociat amb el PSOE les mesures del decret anticrisi per pal·liar les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, però ha afirmat que hi ha hagut "trucades" en les quals Junts ha expressat les seves exigències per donar suport al decret que es vota aquest dijous.
"No hi ha hagut negociació, sinó que simplement ells han vist que, si volien el nostre vot, per on havien d'anar, i ho han acceptat. Si ells ens voten aquestes mesures nosaltres els votarem aquest decret. Si, per alguna casualitat, no votessin el dels autònoms, nosaltres no els votarem aquest decret", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Turull ha insistit en la condició de les rebaixes fiscals, sobretot aquella perquè els autònoms que tenen una facturació de menys de 85.000 euros no hagin de cobrar l'IVA: "Totes les mesures van molt amb aquesta línia de donar un respir a les classes mitjanes i treballadores".
MESURES A CATALUNYA
Sobre les mesures anticrisi aprovades dimarts pel Govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, Turull ha tornat a demanar a l'executiu català una "rectificació" i ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de no parar d'augmentar la pressió fiscal i d'ofegar la ciutadania.
"Hi havia el debat de si s'havia de rebaixar la pressió fiscal als autònoms. Algú ha sentit el president de Catalunya dir-ne alguna cosa? De cap de les maneres, Salvador Illa farà el que li diguin des de Madrid. Ara hem passat de no molestem Pedro Sánchez a no molestem María Jesús Montero en les eleccions andaluses. Més baix no es pot caure", ha resolt.
PRESSUPOSTOS I RUFIÁN
Preguntat per si Junts s'hauria de plantejar entrar en la negociació per als pressupostos, ha expressat que ha de ser el Govern qui hauria de liderar la negociació i els ha retret que "hagin jugat a dir que venien les set plagues" si no hi havia comptes i que més tard per un tema de calendari de partit --en referència a la negociació amb ERC--, s'hagin fet enrere.
Sobre les paraules del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en què desitjava a Junts anys d'ostracisme polític en cas de votar en contra del decret d'habitatge, Turull ha afirmat que el republicà busca "notorietat".
"Ara, la gent, quan li robin un mòbil, sabrà que no sortirà de franc, i això és perquè alguns, que potser no fem 'tuits', fem propostes", ha dit en referència a la llei contra la multireincidència, que també es vota aquest dijous i que se n'espera l'aprovació definitiva.