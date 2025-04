Turull acusa l'Estat espanyol de voler "esclafar la nació catalana des del 1714"

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat aquest dimecres l'Estat espanyol de, cíclicament, voler "esclafar la nació catalana des del 1714" i d'intentar-ho ara a través de la justícia.

"Ho han fet a vegades amb esquadrons d'afusellament, però ara també ho fan amb togues. Volen esclafar la nació i volen esclafar tota la gent que es resisteix al fet que la nació catalana desaparegui", ha sostingut en una ofrena floral de Junts i Fundem a la tomba de Manuel Carrasco i Formiguera, el primer acte que fan conjuntament després de la integració de Demòcrates a Junts.

Per Turull, Catalunya "no seria una nació" si no haguessin existit persones com Carrasco i Formiguera, per la qual cosa creu que el millor llegat és continuar defensant els seus ideals, actituds i valors.

Segons el secretari general de Junts, Catalunya no viu una situació de normalitat, i com a exemple d'això considera que el líder del seu partit, Carles Puigdemont, és el que hauria d'haver fet la seva intervenció.

En aquest sentit, Turull ha reivindicat que el sacrifici de Carrasco i Formiguera no va ser en va, per la qual cosa "a base de persistir i resistir" defensa que tiraran endavant.