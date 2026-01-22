Turull acusa el Govern de fer el "ridícul" amb Rodalies i li atribueix manca d'ambició

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el Govern de fer el "ridícul" després que aquest dijous no s'hagi reprès el servei de Rodalies malgrat haver-ho anunciat, i li atribueix manca d'ambició i lideratge.
"Fan el ridícul perquè anuncien coses que no es poden complir. Amb les afectacions que això té per a tanta gent que aquest matí no sabia si hi hauria trens o no", ha manifestat en unes declaracions als mitjans després de reunir-se amb la patronal Cecot.
Per Turull, el Govern està més pendent de no molestar el PSOE que de defensar els catalans, per la qual cosa és "incapaç de donar un cop sobre la taula per dir que ja n'hi ha prou amb el que estan patint els usuaris de Renfe des de fa temps".
"L'única cosa que fa la Generalitat, en comptes de liderar, és intentar justificar l'actuació de Renfe i l'actuació del ministre. Aquestes són les oportunitats que perd aquest país per tenir el Govern amb menys personalitat política que ha tingut Catalunya", ha sostingut.
Segons Turull, el gran mèrit de la Generalitat és que hi hagi algun dia en què no passi res: "No hi ha ambició, només resignació", ha retret.