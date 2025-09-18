Turris prossegueix amb la seva expansió a Espanya amb una nova obertura a Madrid

MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
La fleca artesanal Turris continua amb la seva expansió a Espanya amb l'obertura d'un nou establiment a Madrid i preveu tancar el 2025 amb 50 botigues, segons informa en un comunicat.
En concret, la nova obertura, situada al carrer Príncipe de Vergara, esdevé la sisena botiga de la companyia a la ciutat.
Amb una sòlida trajectòria a Catalunya, on compta amb 42 establiments, Turris va aterrar a Madrid el 2023 amb l'obertura del seu obrador al carrer Eloy Gonzalo. Des d'aleshores, ha continuat creixent a la ciutat amb nous punts de venda a diferents barris madrilenys, acostant la seva proposta de fleca artesanal de qualitat.
Turris recorda que defensa un model de fleca basat en el pa honest, saludable i de proximitat, elaborat amb massa mare, fermentacions llargues i matèries primeres seleccionades. Així, en el seu catàleg inclou una àmplia varietat de pans, brioixeria, pastisseria i productes salats i dolços de temporada.
La marca també ha potenciat el servei de càtering, pensat per a oficines, esdeveniments i celebracions, amb opcions que inclouen des de packs de mini entrepans i quiches fins a assortiments dolços i salats.
Turris impulsa el seu creixement en canals digitals a través del seu e-commerce, que permet als clients fer comandes en línia i rebre a casa qualsevol de les referències disponibles a les botigues de Madrid, a més de comptar amb el 'delivery' de Glovo.