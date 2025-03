Turón (Seat) demana a l'administració més suport al cotxe elèctric: "Hem fet els deures"

Turón advoca per col·laborar "per recuperar el temps perdut i aconseguir una mobilitat zero emissions"

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general i directora d'Estratègia Corporativa i Sostenibilitat de Seat S. A., Natalia Turón, ha assegurat que el sector de l'automòbil necessita més suport de les administracions per impulsar el cotxe elèctric: "Nosaltres hem fet els deures".

En una entrevista a Europa Press, ha dit que les empreses i les administracions tenen la responsabilitat conjunta de demostrar que l'electromovilitat ha vingut per quedar-se, en les seves paraules: "Hem de treballar conjuntament per recuperar el temps perdut i aconseguir una mobilitat zero emissions".

El passat mes de gener, el Govern central, Catalunya, València, Navarra i Seat van signar la 'Declaració de casa Seat' per a l'impuls de la mobilitat elèctrica a Espanya mitjançant la implementació de mesures àgils i efectives per garantir l'èxit de la transformació cap a l'electrificació.

D'entre aquestes mesures, hi figuren incentivar la compra de vehicles elèctrics amb ajuts directes, ampliar la infraestructura de càrrega, renovar les flotes públiques de les diferents administracions amb vehicles elèctrics i comunicar de manera proactiva i positiva els avantatges del vehicle elèctric.

"Hem de conscienciar sobre els avantatges dels cotxes elèctrics i demostrar que són divertits de conduir, així com desmentir els mites que existeixen sobre la seva autonomia o el temps de recarrega, entre d'altres", afirma Turón, després d'insistir que el sector públic i el sector privat han de treballar de la mà, textualment, per mantenir la competitivitat.

Turón destaca la contribució del cotxe elèctric a la sostenibilitat ja que "considerant tot el seu cicle de vida, poden reduir fins a un 60% les emissions de CO2" respecte als models de benzina.

"No obstant això, per impulsar l'electrificació, necessitem més suport per part de les administracions. És imprescindible prendre mesures concretes i coherents ja, a Europa i sobretot a Espanya, on només l'11,4% de les noves matriculacions el 2024 van ser vehicles electrificats, dels quals poc més del 5% van ser 100% elèctrics", indica.

"NO HI HA UN PLA B"

Entén que el paper de l'administració i les institucions va més enllà de la necessitat d'impulsar la venda de vehicles elèctrics, ja que troba "fonamental comptar amb el seu suport també en el camí de la descarbonització dels processos de producció, amb una regulació sòlida en matèria de sostenibilitat que promogui el canvi i aporti estabilitat".

Turón subratlla que "no hi ha un pla B per a l'electrificació", en la qual la companyia està invertint més de 3.000 milions d'euros a electrificar la planta de Martorell (Barcelona) i 300 milions addicionals per construir la planta d'assemblatge de cel·les de bateries, així com un programa de formació de 500.000 hores dirigit als 14.000 empleats de Seat.

Ha explicat que la sostenibilitat està al centre de la transformació de Seat i que la seva prioritat és electrificar els vehicles i els processos de producció: el 2030, el 100% dels models Cupra estaran electrificats i, en paral·lel, treballen en descarbonizar tota la cadena de valor dels vehicles per aconseguir la neutralitat d'emissions de CO2 a les seves instal·lacions el 2040, com a pas previ a convertir-nos en una empresa neutra en carboni el 2050.

Seat fomenta l'ús de vehicles electrificats entre els treballadors per convertir-los en "ambaixadors de l'electrificació" i, actualment, tot el personal directiu de la companyia, 450 persones, es desplaça en vehicles electrificats, la qual cosa suposarà un estalvi de més de 860 tones de CO2 a l'any, l'equivalent al consum energètic anual de 110 llars.

TRES EIXOS

L'estratègia de Seat es basa en tres eixos: descarbonització, economia circular i preservació dels ecosistemes. I des del 2010 a les instal·lacions de Seat s'ha abaixat un 33% el consum energètic i s'han reduït un 69% les emissions de CO2, ja que compten amb un 100% de l'electricitat procedent de fonts renovables des del 2012.

En l'àmbit de producció, s'han reduït els residus a les fàbriques en un 78% en comparació amb el 2010 i quant a l'ús de materials renovables i reciclats als vehicles, s'han incorporat peces produïdes amb plàstics recuperats del mar, fibres naturals o microfibra reciclada.

Explica que s'ha reduït en un 53% l'impacte mediambiental de les instal·lacions a Martorell, Barcelona i el Prat de Llobregat (Barcelona) des del 2010; un 45% el consum d'aigua per fabricar un cotxe i un 45% les emissions de dissolvents en aquest mateix període.

Recorda que Seat ha invertit 10.000 milions, juntament amb el grup Volkswagen, PowerCo i els seus socis, per impulsar l'electrificació d'Espanya, la qual cosa inclou la fàbrica de Seat S. A. a Martorell i la fàbrica de Volkswagen a Pamplona, així com la construcció "d'una gigafactoria de cel·les de bateries a Sagunt (València) per convertir Espanya en un hub d'electromobilitat a Europa", afirma Turón.