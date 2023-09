Turisme de Barcelona aposta per "crear circuits alternatius" per evitar la concentració

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Consorci Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ha apostat per "crear circuits alternatius" de cara al turisme a la ciutat per evitar la concentració de visitants.

"Hem de ser capaços de generar alternatives, hem de consolidar circuits nous, com el Poblenou o el districte cultural de l'Hospitalet", ha afirmat en una entrevista d'aquest dimecres a 'El Punt Avui' amb motiu del 30è aniversari de l'entitat, recollida per Europa Press.

Per fer-ho, ha sostingut que "cal que el sector públic agafi les regnes, lideri" i que en coordinació amb el sector privat gestioni aquesta descentralització i creï productes alternatius, en les seves paraules.

Ha assenyalat que els fons Next Generation permetran desenvolupar aplicacions per "informar el visitant en temps real sobre on pot anar i on no", i es decanta per distribuir l'arribada de creueristes a altres terminals de la ciutat per evitar, textualment, les riuades de turistes a la Rambla de Barcelona.

Torres ha explicat que hi ha un circuit que és, textualment, el de sempre --Ciutat Vella i l'Eixample--, i que ara han de "traslladar part dels turistes a altres llocs de la ciutat i a la resta del país" aprofitant la seva notòria marca turística.