El turisme actiu i d'aventures a Lleida generarà 113 milions en una bona temporada sense sequera

Unes 279 empreses oferiran activitats terrestres, aquàtiques i aèries i donarà feina a 1.800 persones

LLAVORSÍ (LLEIDA), 24 (EUROPA PRESS)

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que el turisme actiu i d'esports d'aventura generi 113 milions d'euros d'impacte econòmic i 1.800 llocs de feina directes a la província de Lleida en una bona temporada marcada per l'absència de la sequera dels últims anys.

Així ho ha explicat aquest dijous a Llavorsí (Lleida) el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, i el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, durant la presentació oficial d'aquesta nova temporada, que va començar al març i s'allargarà fins a l'octubre.

"Aquest any no hi haurà problemes d'aigua, i això vol dir que tindrem una magnífica temporada", ha celebrat Talarn, qui ha subratllat que els esports d'aventura són un àmbit que no para de batre rècords i que els permet desestacionalitzar el turisme.

En aquest sentit, Dolcet ha detallat que el territori tindrà uns cabals superiors als que s'han tingut durant els últims cinc anys, "que garanteixen poder fer les activitats en unes condicions excepcionals".

Per la seva banda, Serrano ha destacat que la demarcació compta amb tots els atractius turístics possibles --excepte el mar-- i ha apostat per donar-los a conèixer: "Hem de fer un esforç més positiu, més important, perquè la resta d'Espanya conegui que aquestes activitats que es fan aquí".

L'objectiu és consolidar els bons resultats de l'any passat, quan van aconseguir més de 800.000 activitats contractades, que van generar un impacte econòmic de 112,92 milions d'euros (+1,3%) i 1.866 ocupacions, la majoria (994) a jornada completa.

Així, el sector preveu un creixement de l'activitat: un 52,5% de les empreses espera mantenir-se o experimentar un creixement moderat, mentre que un 35% anticipa un creixement positiu i un 12,3% augura una recessió.

EL 78% DE LES EMPRESES AL PIRINEU

La temporada ha arrencat amb 279 empreses dedicades als esports de muntanya, la qual cosa representa dues més que l'any passat i un augment del 35,4% respecte al 2013, la primera data des que es registren dades.

La majoria (78%) estan situades al Pirineu de Lleida i Aran, amb 218, tot i que el teixit empresarial de les comarques de les Terres de Lleida ha guanyat pes amb dues empreses noves, després de passar de 59 a 61 d'un any a l'altre.

Un 82,1% d'aquestes empreses oferirà activitats de terra com senderisme, hípica o bicicleta, mentre que els esports aquàtics com ràfting o barranquisme representaran el 12,5% i els aeris com el parapent un 5,4%.

TURISTA CATALÀ I DE MITJANA EDAT

Pel que fa al perfil del turista, Lleida espera rebre majoritàriament visitants de la resta de Catalunya (42,2%), i si s'afegeixen els de la mateixa demarcació de Lleida (31,1%), el conjunt de Catalunya suposarà el 73,3% del total de clients.

Els visitants seran adults d'entre 36 i 59 anys (36,3%), joves de 18 a 35 anys (29,2%) i grups escolars (25,3%), mentre que la diputació ha detectat una reculada dels clients de la resta d'Espanya (-5,3%) i d'Europa (-1,5%).

Segons un estudi de la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya, la despesa mitjana del turista que practica turisme actiu a Lleida es va situar l'any passat en 151,8 euros per dia, 2,4 euros més que durant la temporada anterior.