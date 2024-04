El turisme actiu i d'aventures a Lleida generarà 111 milions i 2.000 ocupacions aquesta temporada

Sumarà 801.383 activitats contractades i 277 empreses

LLAVORSÍ (LLEIDA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que el turisme actiu i d'esports d'aventura generi 111 milions d'euros d'impacte econòmic i 2.000 llocs de feina directes a la província durant aquesta temporada, que va de març a octubre.

Així ho ha explicat aquest dijous el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, en una roda de premsa a Llavorsí (Lleida) durant la presentació oficial d'aquesta nova temporada, que va començar al març i s'allargarà fins a l'octubre.

L'any passat, el sector va generar un impacte econòmic de 111,47 milions d'euros, dels quals 33,7 procedien de la mateixa activitat, i la resta procedia de l'hostaleria, la restauració i el comerç.

Això suposa un increment del 2,6% respecte al 2019, que va ser l'última campanya abans de la covid, i aleshores l'impacte es va situar en 108,65 milions.

TALARN: "TERRITORI D'OPORTUNITATS"

"Som un territori d'oportunitats", ha dit Talarn, el qual ha afegit que tenen bones expectatives perquè cada vegada hi ha més gent que aposta pel turisme a Lleida.

El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha explicat que aquest any han millorat les infraestructures, quant a la neteja i els accessos als rius i el manteniment i la senyalització dels barrancs.

EMPRESES I ACTIVITATS

Està previst que les empreses de turisme actiu i d'esports d'aventura arribin a les 801.383 activitats contractades, revalidant les dades de l'any passat, i superant en un 4% les dades prèvies a la pandèmia.

La campanya d'esports va començar al març amb 277 empreses (1 més que l'any passat), que ofereixen unes 50 activitats de terra, aire i aigua, amb aquestes últimes al capdavant.

AFRONTAR LA SEQUERA

Talarn ha subratllat que ha estat un any molt marcat per la sequera: "Ens amoïnava, però la veritat és que sembla que tenim capacitat", perquè tenen aigua recollida als pantans.

Ha afegit que l'aigua que baixa pel riu i que serveix per fer esport d'aventura no es perd, sinó que es trasllada d'un pantà a un altre i serveix per regar al pla de Lleida.

Dolcet ha assegurat que el turisme actiu no és un consumidor d'aigua, ja que les activitats aquàtiques s'aprofiten dels cabals per poder desenvolupar l'activitat gràcies a un conveni del territori amb Endesa.

El president del Consell del Pallars Sobirà, Carles Isus, ha analitzat que el sector s'enfronta al repte del canvi climàtic, i que ha de ser capaços de plantejar un canvi de model.

ON ES CONCENTRA L'ACTIVITAT?

Segons un estudi de la Universitat de Lleida (UdL) que compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la zona dels Pirineus concentra 218 empreses, i les altres 59 són a la plana de Lleida.

La comarca del Pallars Sobirà lidera les activitats de turisme actiu amb 60 empreses, seguida de la Vall d'Aran amb 44 i l'Alt Urgell amb 31.

A més a més, 5 municipis tenen més de 10 empreses: Vielha e Mijaran (28), Sort (14), Bellver de Cerdanya (12), Naut Aran (12) i la Seu d'Urgell (10).

TIPUS D'ACTIVITATS

De les 277 empreses d'esports d'aventura que es concentren a Lleida, 229 ofereixen activitats de terra com 'trekking', senderisme, BTT i hípica.

Les altres 31 es dediquen a propostes d'aigua (com ràfting i barranquisme), mentre que les 17 restants ofereixen iniciatives d'aire, com parapent i globus aerostàtic.

Quant als clients, les activitats de terra van concentrar l'any passat el 48,6% de les contractacions, mentre que les d'aigua van suposar el 47,9% i les d'aire, el 3,5%.

Joan Talarn ha detallat que la meitat del turisme és català, i la meitat d'aquest turisme, un 25%, és de la província de Lleida.