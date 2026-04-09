El turisme actiu i d'aventures de Lleida dona el tret de sortida a la temporada

El sector va generar 114 milions i va donar feina a 1.857 persones el 2025, xifres que esperen superar el 2026
LLAVORSÍ (LLEIDA), 9 (EUROPA PRESS)
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha obert la temporada de turisme actiu i d'aventures, que va començar al març i s'allargarà fins a l'octubre, en la qual esperen incrementar el nombre de visitants de la resta d'Espanya i consolidar el model de sostenibilitat i prosperitat del sector.
Així ho han explicat aquest dijous a Llavorsí (Lleida) el president de la Diputació, Joan Talarn; el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano; la directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé; el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, i el director d'Endesa a Catalunya, Enric Brazís.
Talarn ha destacat el sector del turisme actiu i d'aventures com un model "referent" en sostenibilitat, tant natural com social i econòmica, que va creixent de manera gradual, sumant cada dia més valor per als ciutadans del Pallars.
Serrano ha assenyalat el mercat internacional com el següent objectiu del sector, a més del mercat espanyol, que consideren la seva "assignatura pendent" i que enguany esperen abordar per continuar creixent en nombre de visitants.
Lagé ha enaltit el turisme actiu i d'aventures com un àmbit "més que sostenible, regeneratiu" per a la naturalesa i els habitants de la zona, i el considera essencial per desestacionalitzar l'afluència de visitants.
Dolcet ha celebrat la gran quantitat de reserves d'aigua i neu, que xifra com la més important dels últims 25 anys, i que això permet "garantir unes activitats en condicions òptimes durant tot l'any", situació que ja s'ha traduït en moltes reserves avançades.
Brazís ha destacat la col·laboració d'Endesa en la gestió coordinada del riu i la planificació de la producció d'energia hidràulica: ha dit que se senten part del projecte, contribuint a mantenir un "cabal estable i previsible que permet allargar la temporada" de turisme actiu.
114 MILIONS I 1.857 OCUPACIONS
L'objectiu de la temporada també és consolidar els bons resultats de l'any passat, quan van arribar a més de 847.000 activitats contractades, que van generar un impacte econòmic de 114,16 milions d'euros (+1,1%) i 1.857 ocupacions, més de la meitat (942) a jornada completa.
Així, el sector preveu un creixement de l'activitat: un 62% de les empreses espera mantenir-se o tenir un creixement moderat, mentre que un 33% anticipa un creixement positiu i un 5% augura una recessió.
EL 81,4% DE LES EMPRESES AL PIRINEU
La temporada ha començat amb 280 empreses dedicades als esports de muntanya, una més que l'any passat i un 35,9% més respecte al 2013, la primera data des que es registren dades.
La gran majoria (81,4%) estan situades al Pirineu de Lleida i Aran, amb 228 (10 més que l'any anterior), mentre que el teixit empresarial de les comarques de les Terres de Lleida en suma 52 (18,6%), 9 menys que el 2024.
Un 82,9% oferirà activitats de terra com senderisme, hípica o bicicleta; els esports aquàtics, com ràfting o barranquisme, representaran el 13,2%; i els aeris, com el parapent, un 3,9%.
TURISTA CATALÀ I DE MITJANA EDAT
L'última temporada, la majoria de visitants van provenir de la resta de comarques catalanes (44,6%); i, si s'afegeixen els de la mateixa demarcació de Lleida (31,8%), el conjunt de Catalunya va suposar el 76,4% del total de clients.
Els visitants van ser principalment adults de 36 a 59 anys (36,1%), joves de 18 a 35 (29,6%) i grups escolars (24,8%); i es va detectar una evolució positiva dels clients de la resta d'Espanya, amb un 15,7%, a diferència dels d'Europa, que van baixar tres punts, fins al 7,2%.
Segons un estudi de la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya, la despesa mitjana del turista que practica turisme actiu a Lleida es va situar l'any passat en 155,7 euros per dia, 3,9 euros més que que la temporada passada.
40 ANYS DE RÀFTING
La Diputació i el Patronat també commemoren els 40 anys del primer descens en ràfting pel riu Noguera Pallaresa: Talarn ha dit que "ho va canviar tot" per al sector, i Serrano ha desitjat que l'esport continuï regnant a la zona 40 anys més.
El cap de coordinació d'Aventur (la primera empresa de ràfting de Lleida), Jordi Farreny, ha recordat que l'origen de la modalitat fa 4 dècades va permetre "que la comarca revisqués", enaltint la Noguera Pallaresa com una potència internacional en esports aquàtics.