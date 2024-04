La tuneladora de l'L9 està aturada a 500 metres del pou de Mandri des del febrer

El Govern subratlla que la resta d'obres "continuen en marxa i a bon ritme"

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora de l'L9 de Metro de Barcelona està aturada a 500 metres del pou de Mandri des del febrer per "revisar i posar a punt la roda de tall", han explicat fonts de la Conselleria de Territori de la Generalitat a Europa Press aquest dilluns.

Territori ha explicat que aquesta aturada no prevista s'ha donat "després de trobar més dificultats de les previstes pel tipus de terreny", que ha endarrerit l'avanç de la màquina i l'ha desgastat més del previst, ha avançat 'La Vanguardia'.

Està previst que l'excavació es reprengui a finals de maig i que s'arribi al pou de Mandri durant l'estiu, moment en el qual es revisarà novament la tuneladora i es planificaran els treballs per fer el tram d'1,6 quilòmetres fins a Lesseps.

La planificació inicial preveia arribar a l'estació de Lesseps a finals d'aquest any, tot i que amb aquesta aturada no prevista, no es podran mantenir els terminis.

TREBALLS I ADJUDICACIONS

Les fonts de la Conselleria han subratllat que la resta d'obres "continuen en marxa i a bon ritme" i que la tuneladora és una part dels treballs que s'han de fer.

Així, han explicat que el pou de Sarrià ha superat el 60% de la seva excavació i que la previsió és que durant la segona meitat de l'any es comenci a executar la galeria de connexió entre el pou i el túnel.

D'altra banda, està previst que durant l'abril comenci la construcció de les estructures de suport a la llosa intermèdia del tram entre Maragall i Lesseps.

A més a més, al març es van adjudicar les obres de les estructures interiors de les estacions de Guinardó i Maragall i les obres han de començar abans d'acabar l'estiu, entre d'altres.