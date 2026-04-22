El túnel de Rubí (Barcelona) reobrirà parcialment per als trens de mercaderies el 28 d'abril

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Adif reobrirà parcialment la circulació al tràfic de mercaderies pel túnel de Rubí (Barcelona) el pròxim dimarts 28 d'abril a la nit un cop estigui completada la primera part dels treballs de reforç, estabilització i millora de la seva estructura, informa l'operadora ferroviària aquest dimecres en un comunicat.
En concret, el restabliment de la circulació es farà a través d'un règim de via única entre les estacions de Castellbisbal i Rubí-Can Vallhonrat, durant 12 hores al dia de dimecres a diumenge, i 21 hores els dilluns i dimarts, i serà vigent durant almenys un mes, quan es completin les obres i que es pugui restablir la circulació per totes dues vies.
Amb aquesta decisió, Adif ha defensat que pretén respondre a les comunicacions de les operadores de mercaderies i altres institucions i agents socioeconòmics, que han ressaltat la importància de la circulació "per al desenvolupament econòmic del territori".