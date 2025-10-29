El túnel de Parpers a la C-60 entre Argentona i la Roca (Barcelona) renova l'asfalt

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori de la Generalitat ha completat les obres de renovació del túnel de Parpers a la C-60, entre Argentona i la Roca del Vallès (Barcelona), per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció.
S'ha aplicat un asfalt especial per afavorir la resistència i la durabilitat, reduir el cost de conservació, millorar l'estabilitat a altes temperatures i millorar la impermeabilització, informa el Departament en un comunicat aquest dimecres.
El túnel està format per dos tubs, un per cada sentit, de dos quilòmetres de longitud i amb dos carrils de circulació cadascun i hi passen diàriament més de 56.000 vehicles.
L'obra s'ha fet en dues fases de nit i ha comptat amb una inversió de 2,6 milions d'euros, que també s'han destinat a renovar l'asfalt als accessos del túnel, en un tram d'1,5 quilòmetres addicionals en cada sentit.
La C-60 és el vial que connecta Granollers i Mataró (Barcelona) i permet enllaçar amb altres vies com l'AP-7 i la C-32.