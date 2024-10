El TSJM rebutja per unanimitat la querella de Pedro Sánchez contra el jutge Peinado per prevaricació

El president del Govern central havia emprès accions legals per l'actuació de l'instructor en el cas Begoña Gómez

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha rebutjat per unanimitat la querella per prevaricació que va presentar el president del Govern central, Pedro Sánchez, contra el jutge Juan Carlos Peinado, qui dirigeix la investigació contra la seva dona, Begoña Gómez, per presumpte tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

En una interlocutòria dictada aquest divendres consta un vot particular que no canvia el sentit unànime de la decisió.

La sala civil i penal del TSJM s'ha pronunciat després d'estudiar l'informe de la Fiscalia a favor d'admetre la querella que Sánchez --a través de l'Advocacia de l'Estat-- va presentar contra Peinado i el seu substitut, el jutge Carlos Valle, per dues resolucions: la providència per la qual se'l va citar com a testimoni en el cas Begoña Gómez i la providència per la qual es va rebutjar que declarés per escrit.

Els serveis jurídics de l'Estat van defensar que hi havia "múltiples elements" que feien "evident" que la decisió de prendre declaració com a testimoni a Sánchez de manera presencial a La Moncloa el passat 30 de juliol era contrària a la llei, perquè va privar el president espanyol d'una de les "garanties que li ofereix la llei d'enjudiciament criminal".

En la querella, a la qual va tenir accés Europa Press, l'Advocacia va assegurar que Sánchez hauria d'haver comparegut per escrit amb la condició de cap de l'executiu, en considerar que així ho fixa la llei per als casos en els quals es pren declaració per fets dels quals tenia coneixement per raó del seu càrrec de president.

Sánchez va presentar la querella el mateix dia que Peinado va acudir a La Moncloa per prendre-li declaració com a testimoni. Aquell dia, es va acollir al dret a no declarar davant el jutge en emparar-se en l'article 416 de la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) que fixa que com a cònjuge de Begoña Gómez està "dispensat de l'obligació de declarar".

L'Advocacia va insistir que la decisió de Peinado de citar el president de l'executiu va ser "prevaricadora" perquè en la providència del 19 de juliol no hi havia "ni una sola línia per motivar o justificar" per què la declaració no s'havia de fer per escrit.