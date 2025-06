El TSJM ordena investigar l'actuació de Sánchez en el rescat d'Air Europa

MADRID 11 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha ordenat a l'Oficina de Conflicte d'Interessos, dependent del Ministeri per a la Transformació Digital, que admeti la denúncia que el PP va presentar contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, pel rescat d'Air Europa i els negocis de la seva dona, Begoña Gómez.

Els magistrats s'han pronunciat així després que els populars presentessin un recurs contenciós-admnistratiu davant el TSJM contra les resolucions de la Secretaria d'Estat de Funció Pública i de l'Oficina de Conflictes d'Interès per les quals es va arxivar la denúncia que van presentar els d'Alberto Núñez Feijóo el març del 2024.

En una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal sosté que s'ha de tramitar la denúncia del PP "amb una activitat d'investigació" i un cop duta a terme es pronunciarà sobre les proves sol·licitades.

El TSJM conclou que el PP està legitimat per presentar aquesta denúncia i per impugnar l'arxivament, atès que no es va dur a terme "una activitat investigadora mínima per adoptar una decisió".