El TSJM inadmet la querella de Begoña Gómez contra el jutge Peinado

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha acordat inadmetre a tràmit la querella presentada per Begoña Gómez contra el jutge que la investiga, Juan Carlos Peinado, per un presumpte delicte continuat de prevaricació i per presumptes delictes de revelació d'actuacions processals declarades secretes i d'informacions de les quals tingui coneixement per raó del seu ofici i que no hagin de ser divulgades.

Els magistrats, en línia amb el criteri de la Fiscalia, entenen que no s'aprecia "l'injust allunyament de la norma que al·lega la querellant", segons consta en la interlocutòria recollida per Europa Press.

És la tercera querella presentada contra Peinado que el TSJM desestima en l'últim mes: la primera va ser la del periodista Máximo Pradera; i la segona, la del president del Govern central, Pedro Sánchez.

En la querella, la defensa de Gómez assegurava que el titular del jutjat d'instrucció 41 de Madrid hauria traslladat a les acusacions populars actuacions processals declarades secretes i això hauria propiciat que fossin publicades per diferents mitjans de comunicació.

A parer seu, aquesta actuació l'havia perjudicat greument, ja que s'hauria divulgat informacions i actuacions declarades secretes mentre ella desconeixia tots els extrems de la investigació, causant-li indefensió. "Malgrat que la causa era secreta es va transmetre en directe pels mitjans de comunicació", assenyalava el seu advocat, Antonio Camacho.

La dona del president del Govern central també apuntava que el jutge Peinado havia adoptat decisions judicials "arbitràries i manifestament injustes" mitjançant l'emissió de resolucions judicials o l'adopció de decisions comunicades de manera verbal.