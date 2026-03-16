El TSJCV rebutja investigar Mazón en no veure delicte en la seva actuació durant la dana

VALÈNCIA 16 març (EUROPA PRESS) -
El ple de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rebutjat per unanimitat investigar l'expresident valencià Carlos Mazón per la seva gestió de la dana el 29 d'octubre del 2024 en no apreciar "un fonament sòlid i objectiu" que els fets descrits en l'exposició elevada per la magistrada de Catarroja (València) "revesteixin caràcter de delicte".
Els cinc magistrats que integren l'òrgan judicial descarten per tant que tinguin competència per obrir una causa penal contra Mazón i basen la decisió principalment en que l'expresident no ocupava la posició de garant d'un deure o obligació específics que exigeix per ser perseguit, entre altres requisits, el delicte d'homicidi per imprudència en la modalitat de comissió per omissió.
La interlocutòria, que ha estat notificada aquest dilluns, respon a l'exposició raonada que va elevar el passat 24 de febrer la magistrada que investiga els fets al tribunal d'instància de Catarroja, en la qual sol·licitava al Tribunal Superior que investigués l'excap del Consell, que actualment és diputat a les Corts i, per tant, aforat davant la més alta instància judicial de la Comunitat Valenciana.
La resolució del TSJCV, que consta de 70 pàgines, es pronuncia exclusivament sobre la possible responsabilitat penal de l'expresident de la Generalitat Valenciana per arxivar les actuacions sobre la seva gestió, però no de l'exconsellera de Justícia i Emergències Salomé Pradas i l'exsecretari autonòmic d'Emergències Emilio Argüeso, tots dos investigats en la causa.
Recentment la Fiscalia del TSJCV va emetre un informe en el qual demanava al tribunal la devolució de la causa perquè continués amb la investigació ja que considerava que no hi havia "prou indicis de criminalitat" contra Mazón per la gestió de la riuada, si bé considerava que no era "descartable" que el panorama probatori pogués canviar durant la instrucció amb testificals o elements documentals.
Ara, el TSJCV també ha rebutjat investigar Mazón. Els cinc magistrats que han pres la decisió sobre l'expresident són el mateix president del TSJCV, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponent); José Francisco Ceres; Antonio Ferrer i Vicente Torres.