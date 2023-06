El TSJC torna a condemnar per desobediència 4 exmembres de la Mesa de Forcadell

Els inhabilita quatre mesos per "evident incompliment" de les ordres del TC

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat per segona vegada els exmembres de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet i Lluís Guinó per desobeir el TC quan ocupaven el càrrec durant la presidència de Carme Forcadell, i els imposa 4 mesos d'inhabilitació i una multa de 1.200 euros, segons la sentència d'aquest dimecres consultada per Europa Press.

Ja havien estat jutjats el juliol del 2020 i aleshores el TSJC els va condemnar a un any i vuit mesos d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros, per desobeir el TC a l'hora de tramitar resolucions relacionades amb l'1-O.

El judici es va repetir al març per ordre del Tribunal Suprem en considerar que dos dels tres magistrats que van jutjar el cas havien vulnerat el principi d'imparcialitat per haver exterioritzat la seva posició abans de dictar sentència.

Ara la inhabilitació és més baixa que l'anterior perquè s'hi suma l'atenuant molt qualificat de dilacions indegudes, i fonts judicials consultades per Europa Press han afegit que quan la sentència sigui ferma es determinarà si compleixen els 4 mesos íntegrament o si ja els han complert tots o en part, tenint en compte que la sentència del 2020 els va impedir concórrer a eleccions sense ser ferma.

En aquesta segona sentència, el tribunal constata que quan eren membres de la Mesa van admetre a tràmit lleis i propostes de resolució relacionades amb l'independentisme: la llei de pressupostos del 2017, que contenia una disposició per sufragar consultes; les propostes de resolució del debat política general del 2016, i les lleis de desconnexió votades el 6 i 7 setembre del 2017.

El tribunal considera que tramitar aquestes resolucions i lleis va suposar "un evident incompliment" del que va acordar el TC, que ja el 2015 havia dictat una providència contra resolucions anteriors que al·ludien al dret a decidir de Catalunya, a l'inici d'un procés constituent i a la 'desconnexió' d'Espanya.

A més a més, el TC va anul·lar les noves resolucions del Parlament i va notificar personalment als acusats una interlocutòria que els advertia de l'obligació d'"abstenir-se d'efectuar qualsevol actuació tendent a fer complir" el text, a més d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposés eludir les ordres del tribunal.