El TSJC torna la causa dels síndics de l'1-O al jutjat penal sense aplicar l'amnistia

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va rebre la causa dels síndics del referèndum de l'1-O del jutjat penal 11 de Barcelona, l'ha tornat al jutjat perquè el titular aclareixi l'aforament de Tània Verge, actualment diputada d'ERC, i sense aplicar-los la llei d'amnistia.
Es tracta de la causa contra els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya --Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Verge i Josep Pagés--, per a la celebració del referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017.
Segons ha avançat 'VilaWeb' i han informat fonts judicials a Europa Press, el tribunal ha demanat al titular del jutjat penal 11 de Barcelona que faci una nova exposició raonada de per què considera que tota la causa ha de ser jutjada pel TSJC.
Sobre el motiu pel qual no ha entrat a valorar l'aplicació de la llei d'amnistia, esgrimeix que ho haurà de fer el tribunal competent quan es determini quin és.
Els síndics van ser jutjats i absolts el 2021 pel jutjat penal 11 de Barcelona, quan cap d'ells era aforat, i absolts dels delictes de desobediència i usurpació de funcions públiques dels quals estaven acusats.
No obstant això, l'Audiència de Barcelona va anul·lar l'absolució i va ordenar repetir el judici, com va demanar la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó.