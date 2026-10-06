El TSJC suspèn la pena de presó a Laura Borràs després de l'indult parcial del Govern central

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès l'execució de la pena de dos anys de presó imposada a l'expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, segons la interlocutòria consultada per Europa Press.
Així ho ha acordat el tribunal en entendre que no hi ha indicadors que assenyalin "l'efectivitat" d'un eventual ingrés a presó per aconseguir la fi última d'allunyar Borràs de l'activitat delictiva, que també va ser castigada amb 13 anys d'inhabilitació i una multa.
El TSJC va aplicar al setembre l'indult parcial a Borràs, que inicialment va ser condemnada a una pena de 4 anys i 6 mesos de presó pels delictes de prevaricació i falsedat documental per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i la hi va commutar per una altra de 2 anys, amb possibilitat de ser suspesa.
Ara, la sala ha acordat suspendre l'execució de la pena de presó sempre que compleixi les condicions fixades en l'indult parcial i que no torni a delinquir en un termini de 5 anys.
També li exigeix que participi en, almenys, un programa formatiu sobre continguts relacionats amb les finalitats que han de guiar l'actuació de les administracions públiques, amb una durada mínima de 25 hores.