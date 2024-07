El TSJC suspèn cautelarment el decret del règim lingüístic educatiu català

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment el Decret del règim lingüístic del sistema educatiu, aprovat per la Generalitat al maig, després d'estimar el recurs presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe.

En una interlocutòria de la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa, recollida per Europa Press, aprecia "aspectes de lesió en els drets fonamentals" mentre que el desenvolupament reglamentari del decret contempla el català com a llengua normalment vehicular i d'aprenentatge, i apoderant als projectes lingüístics al fet que determinin la presència del castellà en cada centre escolar, sense que es fixi una garantia mínima de l'ús.

El Govern havia aprovat aquest decret per donar "seguretat jurídica" a les escoles amb els seus projectes lingüístics i preveu que el català és la llengua normalment utilitzada com vehicular i d'aprenentatge a Catalunya, i davant de la interlocutòria del TSJC pot presentar-se recurs de reposició.