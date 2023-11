El TSJC sentencia que una altra escola imparteixi una assignatura troncal en castellà

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que una altra escola haurà d'impartir en castellà, a més de l'assignatura de llengua, "almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular que, per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, pugui ser considerada principal".

La sentència, consultada per Europa Press aquest dilluns, afecta la línia d'un centre del Prat de Llobregat (Barcelona) arran del recurs que va presentar la família d'un alumne, i el tribunal respon en el mateix sentit que ja ha fet amb altres escoles, com recentment el Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona).

Inicialment la família va demanar al tribunal que ordenés impartir en castellà almenys el 25% de les hores lectives, cosa que els jutges exposen que es contradiu amb la normativa del Govern sobre ús de llengües en l'ensenyament, que expressament fixa que no es podran fer servir percentatges a l'hora de determinar l'idioma de l'educació.

No obstant això, el tribunal considera que "tot i que no es pugui fer servir un paràmetre percentual com demanava inicialment la part recurrent", s'ha de reconèixer el dret a que el menor rebi educació en castellà mentre continuï escolaritzat en el sistema educatiu català.

El tribunal ho qualifica de "garantia mínima" i aclareix que aquesta ordre s'estén als pròxims cursos que l'alumne segueixi en el sistema educatiu català.