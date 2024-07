El TSJC registra la querella de Puigdemont contra el jutge Aguirre per prevaricació i malversació

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha registrat la querella presentada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, i l'advocat Gonzalo Boye contra el titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, pels presumptes delictes de prevaricació i malversació.

Segons ha informat aquest dimecres el TSJC, per repartiment li ha correspost al magistrat Carlos Ramos la ponència corresponent a la sala d'admissions que encara no s'ha pronunciat i, per tant, precisa que per ara no hi ha oberta cap causa a la sala civil penal perquè el que s'ha fet "és la fase prèvia".

La querella qualifica d'"arbitrària, estrafolària i injusta" l'obertura d'una peça separada ordenada per Aguirre sobre la suposada trama russa del procés independentista.