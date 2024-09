El TSJC rebutja la recusació de Jové (ERC) contra Barrientos per les seves crítiques sobre l'amnistia

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha inadmès la recusació sol·licitada per la defensa del portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, sobre el magistrat president, Jesús Maria Barrientos, i dels magistrats Fernando Lacaba i Carlos Rubio en una interlocutòria que és ferma i contra la qual no cap recurs.

Segons la interlocutòria, consultada per Europa Press, la defensa de Jové va demanar que el tribunal fos apartat en considerar que en les interlocutòries del 30 de juliol, per les quals es plantegen qüestions davant el TC i el TJUE s'havien fet servir "expressions que al seu judici denoten una falta de neutralitat i imparcialitat imprescindibles per a la funció d'enjudiciament".

No obstant això, el tribunal sosté que en les interlocutòries no es pronuncia "en cap moment o passatge sobre la culpabilitat o la innocència de les persones acusades, ni sobre la realització dels fets o la comissió dels delictes pels quals són acusades" per la qual cosa, al seu parer, aquest nou intent de recusació és, en les seves paraules, un manifest abús de dret i un frau processal dirigit, un cop més, a remoure el tribunal predeterminat per al judici.