El TSJC rebutja amnistiar Mas perquè no hi ha antecedents penals pendents de cancel·lació

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rebutja amnistiar l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau, inhabilitats per delicte de desobediència per la consulta sobre la independència de Catalunya del 9 de novembre del 2014.

La resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, especifica que "l'extinció de la responsabilitat penal per compliment de les penes imposades representa un obstacle insuperable per aplicar els efectes de l'amnistia, atès que el moment en què es va publicar i va tenir vigència (...) ja no existien antecedents penals pendents de cancel·lació, perquè havien quedat cancel·lats amb anterioritat".

Els tres alts càrrecs pels quals el ministeri públic sol·licitava l'amnistia ja havien complert la seva condemna, que, després dels recursos de cassació presentats, el Tribunal Suprem va rebaixar per a Mas a 13 mesos d'inhabilitació, per a Ortega a 9 mesos i per a Rigau a 6.